12 marzo 2019- 14:24 Blutec: Conte, 'adesso mettere in sicurezza lavoratori'

Statale 640 Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo appreso dell'arresto del management della Blutec di Termini Imerese. E' un problema serio perché era già una situazione molto delicata, adesso bisognerà lavorare per mettere in sicurezza i lavoratori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti al cantiere della Statale 640 Caltanissetta-Agrigento. "Il ministro Di Maio lo ha già anticipato - dice - bisogna intervenire prontamente per offrire ai lavoratori un minimo di garanzie".