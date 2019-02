13 febbraio 2019- 21:30 Blutec: Fim, il 23 febbraio Di Maio porti notizie positive

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "È positivo l’impegno preso da di Maio di effettuare un incontro il 23 febbraio a Termini Imerese dove verrano date risposte all’Iter di approvazione della Cassa Integrazione degli oltre 692 lavoratori di Termini Imerese. Il Ministro ha anche ribadito che non ci sono intoppi all’Iter di approvazione in corso". Ad affermarlo in una nota congiunta sono Ferdinando Uliano, il segretario nazionale Fim-Cisl e Ludovico Guercio segretario generale Fim-Cisl Palermo, dopo che oggi il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha accolto presso il ministero dello Sviluppo Ecomomico le segreterie Fim Fiom Uilm di Palermo e quelle nazionali unitamente alle delegazioni dei sindaci dell’area di Termini Imerese."Per noi è fondamentale - dichiarano Uliano e Guercio- che nell’incontro del 23 febbraio 2019 a Termini Imerese come in quello previsto il 5 marzo in sede ministeriali ci siamo risposte positive e concrete sia sull’approvazione della Cigs fino al 31.12.19, sull’ingresso delle circa 30 unità previste entro il 28 febbraio e sul proseguimento del piano industriale che per noi deve portare il lavoro e completare la fase di rioccupazione di tutti i 692 lavoratori. Abbiamo chiesto inoltre un impegno al ministero a trovare soluzione con ammortizzatori sociali anche per i 60 lavoratori dell’indotto".