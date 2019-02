13 febbraio 2019- 21:34 Blutec: Fiom, azienda rispetti accordi su reindustrializzazione e rioccupazione

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Si è concluso l'incontro con il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio convocato dopo la richiesta avanzata questa mattina dalla delegazione sindacale insieme ai sindaci del territorio di Termini Imerese sulla vertenza Blutec. Di Maio ha convocato per sabato 23 febbraio un incontro intermedio a Termini Imerese, confermando l'appuntamento al Ministero per il 5 marzo". Ad affermarlo in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e Roberto Mastrosimone, segretario Fiom Sicilia. La Fiom, rilevano, "ha chiesto che per le lavoratrici e i lavoratori di Termini Imerese siano trovate le soluzioni per la retribuzione dell'indennità di cassa integrazione e le coperture per quelli dell'indotto. Per i 62 lavoratori dell’indotto Manital e Ssa abbiamo richiesto la copertura per tutto il 2019". La Fiom, aggiungono, "ha fatto presente al Ministro le due soluzioni che entro il 23 febbraio potranno essere messe in atto per il pagamento dell'indennità di cassa integrazione: o l'emanazione del decreto da parte del Ministero del Lavoro per autorizzare il pagamento diretto tramite l'Inps, o l'anticipo da parte di Blutec".La Fiom, sottolineano, "ha inoltre ribadito che Blutec deve rispettare gli accordi sottoscritti presso il Mise sulla reindustrializzazione e la rioccupazione di tutti i lavoratori. La Fiom ha infine chiesto al Ministro di verificare l'interesse di altre aziende ad investire sull'area industriale di Termini Imerese, ma è essenziale che sia richiamata ad un confronto anche Fca. La decisione del Ministro di convocare l’incontro il 23 febbraio è un fatto positivo perché coglie l’urgenza della situazione dei lavoratori", concludono.