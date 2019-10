18 ottobre 2019- 15:17 Blutec: Mise, nominati commissari straordinari

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - In esito all'estrazione a sorte, che ha avuto luogo mercoledì 16 ottobre 2019 in seduta pubblica presso il ministero dello Sviluppo economico sono stati nominati Commissari straordinari della società Blutec e Ingegneria Italia Fabrizio Grasso e Andrea Filippo Bucarelli. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico in un comunicato.E’ stato inoltre ritenuto opportuno completare l’organo commissariale con la nomina di Giuseppe Glorioso, in considerazione delle competenze e delle conoscenze maturate finora in qualità di amministratore giudiziario delle società, al fine di garantire quanto più possibile la continuità aziendale.