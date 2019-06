5 giugno 2019- 11:34 Blutec: presidio tute blu a Palermo, 'vogliamo risposte concrete'

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Nuova protesta questa mattina degli operai della Blutec di Termini Imerese. Circa 200 lavoratori dello stabilimento e 64 dell'indotto hanno messo in atto un presidio a piazza Indipendenza, a Palermo, davanti la sede della presidenza della Regione siciliana. Gli operai chiedono risposte e lavoro e guardano con preoccupazione il 30 del mese quando scadranno gli ammortizzatori. "A fine mese scadranno gli ammortizzatori sociali - dice il segretario della Uilm Enzo Comella, in piazza con gli operai - Abbiamo bisogno di risposte concrete e immediate ma sino ad oggi governo nazionale e regionale sono rimasti in silenzio e nessuno ci ha convocati. Chiediamo subito un confronto e buona occupazione rilanciando l’area industriale di Termini Imerese".