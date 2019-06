6 giugno 2019- 14:15 Blutec: Sunseri (M5S), 'tavolo al Mise già convocato, Musumeci si svegli'

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Caro presidente Musumeci, buongiorno. Mi preme sottolinearle che avrebbe meglio impiegato il tempo che ha utilizzato per far scrivere un comunicato in cui incalza il ministro del Lavoro Luigi Di Maio sulla convocazione del tavolo tecnico di Blutec, a leggere la nota del Mise di 24 ore fa, con la quale veniva già convocato il tavolo per la data del 21 giugno presso il Ministero dello Sviluppo economico a Roma. A tale proposito, mi chiedo se lei, signor presidente sarà presente". Così il deputato del Movimento 5 Stelle all'Ars Luigi Sunseri.