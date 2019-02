13 febbraio 2019- 21:30 Blutec: Uilm, chiesti 3 mesi Cigs per dare respiro a lavoratori

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Tre mesi di Cigs, con decreto di proroga, di cui l’esame congiunto è stato firmato il 7 gennaio 2019". Questo nei fatti quanto chiesto al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio per i lavoratori della Blutec da Vincenzo Comella, segretario Uilm di Palermo, e Michele Paliani, funzionario della Uilm Nazionale. Questo, spiegano i sindacalisti, "permetterà di non far restare i lavoratori senza sostegno economico e contemporaneamente permetterà al MiSe di prendere più tempo per effettuare le verifiche necessarie per il progetto di rilancio di Termini Imerese". Il ministro ha incontrato nel pomeriggio i sindacati e una delegazione di sindaci che questa mattina avevano messo in atto un-sit in davanti al Ministero per chiedere di essere ricevuti prima dell'incontro fissato il 5 marzo. "Di Maio ci ha assicurato che verrà a Termini Imerese il 23 febbraio e noi ci auguriamo che venga con delle soluzioni", aggiungono Comella e Paliani. "Oggi abbiamo riacceso i fari del governo su Blutec e speriamo che questo possa sbloccare al presto gli ammortizzatori sociali, ma anche confermare il piano dell'azienda e salvaguardare tutti i lavoratori, compresi quelli dell'indotto", concludono.