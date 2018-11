12 novembre 2018- 16:53 Bnl: al via nuova offerta, si scrive 'mutuo' si legge 'sostenibilità'

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - In Bnl gruppo Bnp Paribas la sostenibilità economica ed ambientale si declina anche attraverso i mutui per l’acquisto della casa. Parte oggi, infatti, una nuova offerta dedicata a quanti vogliano scegliere una delle soluzioni di finanziamento immobiliare Bnl, con alcune importanti novità. La Banca, si legge in una nota, dà al cliente la possibilità di ricevere, in soli 5 giorni lavorativi dalla domanda di mutuo, la delibera creditizia con una risposta certa sulla sostenibilità del finanziamento scelto; un servizio particolarmente utile in un momento delicato ed impegnativo come può essere l’acquisto di un immobile. Inoltre, a coloro che vogliano un mutuo per una casa in classe energetica A o B, viene offerto un anno gratuito di protezione casa e famiglia. Si tratta di una polizza, realizzata in collaborazione con Bnp Paribas Cardif, che tutela l’abitazione e chi ci vive dai principali rischi. L’iniziativa sarà valida per le domande di mutuo dall’inizio della campagna fino al 30 marzo, una volta avvenuta la stipula. In più, saranno inclusi in questa offerta anche quanti, sempre con domanda di mutuo inserita nello stesso periodo di offerta e stipula effettuata, decideranno di migliorare - entro la fine di dicembre del prossimo anno - l’efficienza energetica dell’abitazione acquistata, certificandone il raggiungimento della classe A o B. "La sostenibilità - economica, ambientale, sociale - deve essere sempre più al centro delle politiche di business di un’azienda concretamente responsabile verso la collettività, afferma Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di Bnl e Responsabile della Divisione Commercial e Private Banking".