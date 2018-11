12 novembre 2018- 16:53 Bnl: al via nuova offerta, si scrive 'mutuo' si legge 'sostenibilità' (2)

(AdnKronos) - Il gruppo Bnp Paribas, a livello globale, aggiunge, "ha la sostenibilità come elemento fondamentale del proprio agire verso i clienti, i collaboratori e gli stakeholder; basti solo ricordare la leadership negli Investimenti Socialmente Responsabili. Nell’ambito di questo impegno, in BNL abbiamo voluto mettere a disposizione non solo la nostra ampia gamma di soluzioni e l’esperienza degli specialisti della Banca, ma sensibilizzare le persone ad una sempre maggiore attenzione eco-sostenibile, anche attraverso la possibilità dell’acquisto di una casa che sia il più possibile efficiente sul fronte energetico e dal minore impatto verso l’ambiente". "Oggi avere cura del domani è possibile, anche quando scegli il tuo mutuo" è il messaggio della seconda wave di campagna pubblicitaria che Bnl dedica all’impegno verso la sostenibilità declinata anche nel business. Lo scorso giugno questo fil rouge narrativo era iniziato con un focus sui fondi SRI (Investimenti Socialmente Responsabili). Anche in questo secondo lancio, il futuro - simboleggiato da neonati tra le braccia di donne e uomini - rappresenta la vision del gruppo Bnp Paribas che vuole dare un contributo a favore di un mondo, di un’economia e di una Società più sostenibili, pensando alle nuove generazioni. Ed è il futuro al quale si guarda quando si acquista una casa, un progetto di vita di lungo respiro, scegliendo una soluzione di finanziamento sostenibile nel tempo per un rimborso sereno, in linea con le proprie esigenze. La campagna, realizzata da TBWA\Italia, coinvolge le maggiori reti nazionali TV e Radio, Web, Social. Le informazioni sono su bnl.it e per tutti gli approfondimenti è possibile rivolgersi alle agenzie della Banca in tutta Italia.