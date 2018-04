27 aprile 2018- 17:50 Bnl: Assemblea nomina nuovo Cda, confermati Abete presidente e Munari ad

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Via libera dell'Assemblea di Bnl al bilancio 2017 e alla nomina del nuovo Cda, composto da 13 membri, che resterà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. L’Assemblea ha confermato Presidente Luigi Abete e nominato consiglieri: Andrea Munari, Roger Abravanel, Sophie Berro Heller, Francesco Caio, Jean Clamon, Paolo Alberto De Angelis, Mario Girotti, Thierry Laborde, Yves Martrenchar, Angelo Novati, Marina Rubini e Roberto Hugo Tentori. Il nuovo Cda, riunitosi successivamente, ha confermato Andrea Munari Amministratore Delegato che mantiene, altresì, la carica di Direttore Generale. Paolo D’Amico è stato nominato Segretario del Cda. Inoltre, il nuovo CdA ha provveduto a costituire: il 'Comitato Nomine', composto dai consiglieri Francesco Caio (Presidente), Mario Girotti e Roger Abravanel; il “Comitato Remunerazione”, composto dai consiglieri Roger Abravanel (Presidente), Roberto Hugo Tentori, Marina Rubini e Jean Clamon; il “Comitato Controlli Interni e Rischi” composto dai consiglieri Roberto Hugo Tentori (Presidente), Mario Girotti e Marina Rubini.