BNL CON ARTIGIANCASSA AL FIANCO DI STARTUP INNOVATIVE

4 dicembre 2017- 07:10

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Al Maker Faire, Bnl in sinergia con Artigiancassa conferma l’attenzione e l’impegno verso l’innovazione delle imprese come fattore distintivo per lo sviluppo e la crescita di un’imprenditoria moderna, digitale ed evoluta. “Artigiancassa non può mancare al Maker Faire, qui c'è una grande riscoperta del valore artigiano grazie alle tecnologie digitali. Il sostegno della banca non arriva solo attraverso il credito ma, accompagniamo queste imprese anche nella digitalizzazione”, ha detto Francesco Simone, direttore generale di Artigiancassa, a sottolineare così il supporto ai makers della banca di riferimento degli artigiani e delle micro e piccole imprese. “Solo per fare degli esempi – ha aggiunto Simone- noi aiutiamo le aziende attraverso il digital marketing, quindi realizziamo le app per poter comunicare e fidelizzare con la loro clientela, stiamo iniziando a fornire dei mentori per la robotica per le micro e piccole imprese, stiamo cercando di gestire attraverso i big data le tesorerie delle micro e piccole imprese”. “Di fatto – ha continuato Simone - ciò che vediamo al Maker Faire è proprio quello che dobbiamo trasferire attraverso la forza che Artigiancassa ha proprio verso il piccolo imprenditore. Ovviamente questa è una linea strategica che tutto il gruppo sta seguendo perché Artigiancassa non può che supportare questo importante e fortissimo processo di cambiamento perché è la banca degli artigiani che deve sostenere queste piccole imprese, parte del tessuto produttivo straordinariamente importante per l’Italia”.