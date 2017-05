BNL: FONDAZIONE E SANT'EGIDIO INSIEME DA 10 ANNI IN NOME SOLIDARIETà

12 maggio 2017- 14:56

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - La Fondazione Bnl gruppo Bnp Paribas e la Comunità di Sant’ Egidio celebrano 10 anni di collaborazione a favore delle persone disagiate e, in occasione di questa ricorrenza, inaugurano i locali del Centro 'W gli Anziani', attivo come call center e centrale operativa per il monitoraggio dei circa 6.000 ultra-ottantenni di Roma. L’appuntamento, si legge in una nota, è anche l’occasione per fare visita agli ambienti destinati al programma 'Telefono della Solidarietà', per l’assistenza agli anziani in difficoltà, e per incontrare i volontari che vi operano. Entrambe le iniziative della Comunità sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione Bnl che è intervenuta anche per il ripristino degli spazi del nuovo Centro di accoglienza “Genti di Pace” presso il Complesso del San Gallicano, gestito dalla Comunità di Sant’Egidio. Il Centro offre aiuto, consulenza e orientamento a circa 4.500 rifugiati all’anno, richiedenti protezione internazionale. La visita ha visto la presenza di S.E. Rev. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Pontificia Accademia per la Vita; Luigi Abete, Presidente Bnl Gruppo Bnp Paribas e Vice Presidente della Fondazione Bnl; Paolo Mazzotto, Presidente Fondazione Bnl. La Fondazione Bnl, sottolinea Abete, "è orgogliosa di essere al fianco della Comunità di Sant’Egidio e dei suoi volontari nel comune percorso di solidarietà, di inclusione e di aiuto concreto verso le persone più disagiate. Come Bnl Gruppo Bnp Paribas siamo convinti che essere un’azienda responsabile e moderna significhi anche aprirsi agli altri, saper interagire con la Società e le sue evoluzioni, ancor più nell’attuale contesto storico e socio-economico".