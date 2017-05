BNL: FONDAZIONE E SANT'EGIDIO INSIEME DA 10 ANNI IN NOME SOLIDARIETà (2)

12 maggio 2017- 14:57

(AdnKronos) - Tra gli altri interventi della Fondazione Bnl a favore della Comunità di Sant’Egidio: la ristrutturazione della Casa Alloggio 'W gli Anziani' di via Fabrizi, di quella in via Gaspare Gozzi e della Mensa in via Dandolo. Sono tutte strutture dedicate all’accoglienza, in un ambiente 'familiare', degli anziani soli e delle persone in difficoltà. La Fondazione Bnl, nata nel 2006, sostiene e sviluppa idee promosse da associazioni operanti nel campo dell'utilità sociale, attraverso il finanziamento di specifici progetti nei settori della solidarietà e della sanità. Nel 2016 è stato deliberato circa 1 milione di euro a sostegno di 19 progetti. Dalla sua costituzione, la Fondazione ha finanziato 636 progetti (di cui 400 relativi alle 9 edizioni di “Mano Amica”, l’iniziativa rivolta a sostenere l’impegno dei dipendenti di Bnl e delle società del gruppo Bnp Paribas in Italia nel volontariato), per un totale di circa 12 milioni di euro. Di questi, oltre il 90% è stato investito sul territorio nazionale, mentre il restante a livello internazionale. La maggior concentrazione degli interventi è stata realizzata nel campo della solidarietà verso le persone in condizioni disagiate, i rifugiati, i richiedenti asilo, i portatori di handicap e gli emarginati, sia attraverso la fornitura di beni (letti, veicoli per il trasporto di viveri e medicinali, strumenti di lavoro, attrezzature informatiche) sia tramite la creazione e ristrutturazione di centri di accoglienza. Gli interventi nella sanità, che hanno rappresentato oltre il 20% del totale, hanno interessato l'acquisto di apparecchiature medicali, di arredi specializzati e di ambulanze. Sempre in crescita, inoltre, l’attenzione verso il mondo dell’infanzia.