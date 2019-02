6 febbraio 2019- 10:07 Bnl: in 2018 raddoppia utile ante imposte a 356 mln

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Nel 2018 Bnl conferma il miglioramento della propria redditività e raddoppia l'utile ante imposte pari a 356 milioni di euro (+164 milioni di euro rispetto al 2017). E' quanto emerge dai dati approvati dal cda di Bnp Paribas, che controlla la banca romana. Sull’insieme del 2018, gli impieghi di BNL bc sono in aumento dello 0,6% rispetto al 2017. I depositi registrano una crescita del 4,7%, trainati dall’incremento dei conti correnti. Le masse dell'assicurazione vita evidenziano una buona performance (+6,8% rispetto al 31 dicembre 2017).Il margine di intermediazione è in calo del 4,0% rispetto al 2017, attestandosi a 2.792 milioni di euro. Il margine di interesse è in diminuzione del 6,6%, a causa del persistere di un contesto di tassi bassi e del posizionamento su una clientela con un miglior profilo di rischio. Tuttavia, i margini sulla nuova produzione evidenziano un lieve miglioramento verso fine anno. Le commissioni sono in aumento dello 0,5%, con un incremento delle commissioni bancarie parzialmente compensato dalla flessione delle commissioni finanziarie. Bnl prosegue lo sviluppo di nuove forme di customer journey e il suo progetto di trasformazione digitale, con il lancio quest’anno di MyBiz, nuova applicazione che consente alle PMI di accedere tramite smartphone ad un’ampia gamma di servizi bancari di uso corrente e di effettuare richieste di prestito. La banca prosegue, inoltre, nello sviluppo del proprio piano di automazione con la robotizzazione di 70 processi.