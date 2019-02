6 febbraio 2019- 10:07 Bnl: in 2018 raddoppia utile ante imposte a 356 mln (2)

(AdnKronos) - I costi operativi, pari a 1.797 milioni di euro, sono in calo dello 0,2% (-0,8% al netto del contributo aggiuntivo al Fondo nazionale di risoluzione) grazie all’effetto delle misure di contenimento dei costi. Il risultato lordo di gestione si attesta quindi a 995 milioni di euro, con un calo del 10,1% rispetto all’anno scorso. Il costo del rischio continua a diminuire (-279 milioni di euro rispetto al 2017) e si attesta a 75 punti base in rapporto agli impieghi a clientela. Di conseguenza, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management (divisione International Financial Services).Nel quarto trimestre 2018, il margine di intermediazione è in calo dell’1,4% rispetto al quarto trimestre 2017, attestandosi a 722 milioni di euro. Il margine di interesse è in diminuzione del 3,4%, a causa del persistere di un contesto di tassi bassi e del posizionamento su una clientela caratterizzata da un miglior profilo di rischio, registrando tuttavia un leggero miglioramento dei margini sulla nuova produzione. Le commissioni crescono dell’1,9%, grazie all'aumento delle commissioni bancarie. I costi operativi, pari a 440 milioni di euro, registrano un calo del 3,6%, grazie alle misure di riduzione dei costi e consentono di ottenere un effetto forbice positivo. Il risultato lordo di gestione si attesta a 282 milioni di euro, con un incremento del 2,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Il costo del rischio continua a diminuire (-54 milioni di euro rispetto al quarto trimestre 2017), grazie al miglioramento della qualità del portafoglio creditizio, ed è pari a 82 punti base in rapporto agli impieghi a clientela. Di conseguenza, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management (divisione International Financial Services), BNL bc genera un utile ante imposte pari a 105 milioni di euro, ad un livello più che raddoppiato rispetto al quarto trimestre 2017 (46 milioni di euro).