BNL: INAUGURATA A ROMA 'ORIZZONTE EUROPA', NUOVA SEDE DIREZIONE GENERALE

13 luglio 2017- 13:31

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - 'Orizzonte Europa'. E' il nome della nuova direzione generale della Bnl, società controllata dal gruppo francese Bnp Paribas, che è stata inaugurata oggi a Roma alla presenza di un vero e proprio 'parterre de Roi'. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre all'ad del gruppo Bnp Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, al presidente di Bnl, Luigi Abete e all'ad di Bnl, Andrea Munari, erano presenti tra gli altri il premier Paolo Gentiloni, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il direttore generale, Salvatore Rossi e imprenditori tra i quali Francesco Caltagirone.Il palazzo, situato vicino alla stazione Tiburtina (Viale Altero Spinelli, 30), è per Bnl la concreta rappresentazione di una banca moderna e tecnologica, la cui direzione generale assume ora una nuova dimensione, riunendo, per la prima volta, oltre 3.400 dipendenti dislocati in precedenza su otto sedi sparse in vari punti della Città, con l'obiettivo di rafforzare il senso di comunità tra le persone attraverso maggiori possibilità di scambio e relazione in un immobile ideato costruito ad hoc.Il building rappresenta, inoltre, un investimento strategico che Bnl e il gruppo Bnp Paribas hanno scelto di realizzare a Roma, dove la banca fu fondata nel 1913, confermando l'attenzione all'Italia, uno dei mercati domestici in cui il gruppo opera in Europa.