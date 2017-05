BNL: MUNARI, DIGITALE VA CAPITO ANCHE LEGGENDO UN LIBRO DI CARTA

27 maggio 2017- 16:23

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Bnl Gruppo Bnp Paribas per il quinto anno di fila è main sponsor del Wired Next fest, il festival dell'innovazione organizzato dal mensile Wired ai Giardini Montanelli di Milano, in corso fino a domani. "Tutti noi dobbiamo, in un modo o nell'altro, capire meglio che cosa sia il digital e che cosa significhi, perché non è così immediatamente comprensibile", spiega l'amministratore delegato di Bnl Bpn Paribas Andrea Munari, specificando che si tratta di un argomento "molto profondo, molto filosofico e mentale".Anche in virtù di questo suo aspetto, e per comprendere in profondità la svolta epocale che esso sta determinando, è importante "per un momento staccarsi da telefonini e ipad e leggere un libro per capire meglio cosa significa. Serve aprire un libro, io sto facendo così" conclude.