BNP PARIBAS: LANCIA 208 NUOVI TURBO CERTIFICATE SU INDICI E AZIONI (2)

9 maggio 2017- 13:25

(AdnKronos) - Il prezzo del Turbo Long riflette la differenza tra la quotazione del sottostante e il livello dello strike, ovvero il valore del sottostante stabilito all’inizio della vita del prodotto che determina l’effetto leva. In maniera speculare, per calcolare il prezzo dei Turbo Short si considera la differenza tra lo strike e la quotazione del sottostante.Il valore di un Turbo Certificate si azzera, determinando la perdita del capitale investito, quando la quotazione del sottostante tocca il livello dello Strike. A differenza dell’in¬vestimento in Future, questo meccanismo permette all’investitore di conoscere fin dal principio la perdita massima potenziale.