BNP PARIBAS: OFFRIRà AD ALETTI GESTIELLE SERVIZI COLLATERAL MANAGEMENT

23 gennaio 2018- 08:39

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Bnp Paribas Securities Services, banca depositaria leader di mercato con 9.3 mila miliardi di euro di assets in custodia, è stata selezionata da Aletti Gestielle Sgr come provider di servizi di collateral management, valuation e portfolio reconciliation per l’operatività in derivati Otc. Ad annunciarlo è l'istituto in una nota."Siamo lieti di aver ottenuto questo mandato da Aletti Gestielle, uno dei più importanti operatori nell’asset management in Italia", ha dichiarato Stefano Catanzaro, General Manager di Bnp Paribas Securities Services Italia. "Aletti Gestielle si avvarrà della nostra offerta di servizi per la gestione del collaterale e per l’adempimento dei requisiti della normativa EMIR. Negli ultimi anni abbiamo maturato una solida esperienza in questo ambito e siamo certi di poter supportare Aletti Gestielle nello sviluppo e nella crescita del loro business ".“La flessibilità nella definizione di servizi personalizzati al nostro modello di business, la consolidata esperienza e l’attenzione al cliente del team in Italia, insieme ad una struttura commissionale competitiva e alla rapidità di adeguamento alle novità del mercato, ci hanno portato a scegliere BNP Paribas come nostro provider”, ha dichiarato Francesco Betti, direttore generale di Aletti Gestielle.