16 gennaio 2019- 16:00 Bnp Paribas Re: in Italia 2018 investimenti in immobili commerciali per 8,6 mld

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Bnp Paribas Real Estate ha chiuso il 2018 con investimenti in immobili commerciali al di sopra di 8,6 miliardi di euro (per circa 220 operazioni), in calo rispetto agli 11 mld dell’anno precedente (per circa 180 operazioni). Il quarto trimestre del 2018 ha registrato volumi immobiliari commerciali per circa 3,5 mld di euro: uno dei migliori quarti trimestri degli ultimi 5 anni e il terzo migliore di sempre. Lo rende noto Bnp Paribas Real Estate in un comunicato precisando che l’attività rilevata nella seconda parte del 2018, ha consentito di ridurre il gap percentuale in termini di investimenti rispetto al 2017: dal -35% circa del primo semestre all’attuale -20% circa. In prima posizione si è confermato il settore Uffici (con quasi 3,5 mld di euro in totale, -10% circa rispetto al 2017), il mercato tradizionalmente più liquido in grado di 'proteggere' dai rischi anche in situazioni di incertezza. Infatti, nonostante la carenza di prodotto direzionale che si lamenta da fine 2017, la contribuzione relativa di questa asset class è aumentata di quasi 5 punti percentuali in dodici mesi passando dal 35% circa del 2017 al 40% del 2018."A questo risultato ha sicuramente contribuito anche la crescita del 30% circa dell’attività su Roma. La capitale ha beneficiato dei prezzi molto elevati del prodotto direzionale a Milano in un contesto che ha visto un atteggiamento di maggiore cautela soprattutto da parte degli investitori internazionali", commenta Cristiana Zanzottera, responsabile dell’Ufficio Studi di Bnp Paribas Real Estate Italia.