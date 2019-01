16 gennaio 2019- 16:00 Bnp Paribas Re: in Italia 2018 investimenti in immobili commerciali per 8,6 mld (2)

(AdnKronos) - Da considerarsi positivo anche l’andamento del settore Retail che, con circa 2,2 mld di euro nel 2018 (il 25% circa dei volumi totali in Italia), mostra una certa continuità di risultato rispetto agli ultimi anni. Nel 2018 per il Retail sono stati protagonisti i deal relativi a Centri Commerciali che hanno contribuito al totale con circa 1,2 mld di euro (il secondo valore più alto in assoluto negli ultimi 10 anni per questo sotto-segmento). Da segnalare tuttavia nel quarto trimestre del 2018 l’importante contributo dell’High Street che ha pesato per circa il 60% del totale Retail Q4 pari a 370 mln di euro. Con circa un miliardo di euro ciascuno, il settore Logistico e il settore Hotel seguono in termini di performance nel 2018. Per la Logistica si tratta del migliore risultato di sempre (se letto al netto dell’investimento indiretto CIC-Logicor per circa 600 mln di euro del 2017) raggiunto grazie ad un numero elevato di operazioni che testimonia l’interesse specifico, ormai chiaramente manifestato, per questa tipologia di prodotto. Il settore cosiddetto 'Alternative' (RSA, student housing, data center, caserme, cinema) nel 2018 ha registrato investimenti per circa 800 mln di euro con una netta prevalenza di deals relativi alle RSA (per circa 400 mln di euro). A fronte di una liquidità che rimane ancora allocata in modo rilevante all’Italia, commenta Zanzottera, "gli investitori internazionali si aspettano, sempre di più, di ottenere un premio per il rischio Paese. Per questo motivo nel 2018 è cresciuto l’interesse per location e asset class meno care, e quindi più competitive, rispetto a contesti internazionali più maturi. Il nostro mercato è sempre più polarizzato tra investitori domestici, in prevalenza core, e investitori internazionali sicuramente disposti ad allocare nel nostro Paese ma solo a determinate condizioni. La sfida nei prossimi anni si giocherà sulla capacità da parte degli operatori Real Estate di esprimere i giusti valori al fine di favorire un buon matching fra domanda e offerta", conclude Zanzottera.