16 luglio 2018- 15:20 Boeig: 19 B777 Freighter a Qatar e Dhl (2)

(AdnKronos) - La domanda globale cargo è cresciuta di quasi il 10 percento lo scorso anno. Ad esempio, l'espansione delle vendite transfrontaliere di e-commerce aumenterà a $ 4.48 trilioni entro il 2021, il che significa una crescita del 19,2 per cento all'anno. L'investimento di DHL per i 777 Freighter è una risposta diretta alla crescente domanda di global express capacity. Boeing ha venduto 65 freighter widebody nel 2018, e oltre 180 freighter widebody dall'inizio del 2014, pari a una quota del 98% del mercato. Nello stesso tempo, Boeing ha consegnato oltre 140 freighter wide-body, che si traducono in una quota del 92% delle consegne. Il 777 Freighter è in grado di percorrere 4.900 miglia nautiche (9.070 chilometri) con un carico utile di 112 tonnellate (102 tonnellate metriche o 102.000 kg). Il range dell’aereo si traduce in risparmi significativi, in quanto meno fermate significano tasse di atterraggio più basse, meno traffico, minori costi e tempi di consegna più brevi.