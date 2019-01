10 gennaio 2019- 17:31 Boeing: consegna a Us Air Force primo Kc-46A Pegasus Tanker

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - La Us Air Force ha preso in consegna il primo aereo Boeing KC-46A Pegasus Tanker, gettando così le basi per la consegna dell’aereo alla McConnell Air Force Base, a Wichita, Kansas, nelle prossime settimane. “Il KC-46A è un aereo multi-missione collaudato e sicuro, che trasformerà il rifornimento aereo e le operazioni di spostamento per decenni a venire. Non vediamo l’ora di lavorare con l’Air Force e con la Marina, durante i loro test operativi iniziali e le valutazioni del KC-46, dato che continuiamo a dimostrare le capacità operative di questo aereo di prossima generazione nel campo del rifornimento, della mobilità e nei sistemi di missione di combattimento armato”, ha commentato Leanne Caret, presidente e ceo di Boeing Defense, Space Security. Durante i numerosi flight test, sei KC-46 hanno completato oltre 3.800 ore di volo e rifornito più di quattro milioni di pound di carburante su aerei A-10, B-52, C-17, KC-10, KC-135, KC-46, F-15E, F-16 e F/A-18. Il Pegasus è stato testato rigorosamente in tutti gli aspetti della cisterna di rifornimento e in ogni condizione, compresi giorno, notte e sotto copertura. Con la firma del cosiddetto documento DD250, le operazioni di consegna possono procedere. L’Air Force Base McConnell riceverà i primi quattro aerei KC-46, che sono tutti pronti per la consegna, e successivamente quattro aerei destinati all’Air Force Base Altus in Oklahoma, a partire dall’inizio del mese prossimo. Boeing è sotto contratto per 52 di 179 Tanker previsti per l’Air Force. Oltre al primo aereo consegnato oggi, nove aerei stanno svolgendo i customer acceptance testing, mentre i restanti aerei previsti nel contratto sono in produzione. “Questo è un giorno storico ed emozionante per l’Air Force e per Boeing, un giorno nel quale consegniamo il primo di molti KC-46 Tanker”, ha dichiarato il Boeing Chairman, President e CEO Dennis Muilenburg.