15 ottobre 2018- 18:44 Boeing: consegnato primo aereo Bbj Max

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Boeing Business Jets (BBJ) ha consegnato il primo aereo BBJ MAX a un cliente, come annunciato oggi durante la National Business Aviation Conference and Exhibition (NBAABACE). L’aereo, da programma, verrà trasferito a un centro di rifinitura degli interni. “Siamo entusiasti di cominciare a consegnare la versione a più lungo raggio e più capace dell’aereo business più popolare al mondo”, ha commentato Greg Laxton, head of Boeing Business Jets. “C’è stato un forte interesse di mercato e grande aspettativa per il BBJ MAX e i nostri clienti di pregio saranno presto in grado di vedere il nuovo standard nei viaggi business”. Sono stati ordinati 20 BBJ MAX da clienti di tutto il mondo. Recentemente, Seacons Trading Ltd ha annunciato, durante il Farnborough International Airshow 2018 a luglio, che sta acquistando un BBJ MAX 7. Per celebrare la prima consegna, Boeing Business Jets ha svelato anche un nuovo concept degli interni realizzato dalla premiata firma di design aeronautico SkyStyle. Il concept, chiamato Genesis dai cofondatori di SkyStyle Max Pardo e Lucas Colombo, rappresenta il debutto dell’azienda nel design del BBJ MAX. “Dalla prospettiva di un designer del settore aviazione, il BBJ Max è incredibilmente affascinante perché presenta così tanto più spazio all’interno da realizzare al meglio la vision”, ha dichiarato Max Pardo. “E da quando il MAX vola percorrendo distanze ultra-long, che i proprietari sono alla ricerca di una lounge confortevole, di un’area conferenze multifunzione e di una master suite grande per assicurare la migliore esperienza di volo possibile”.