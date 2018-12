6 dicembre 2018- 19:11 Boeing: da attività gruppo oltre 16 mila posti lavoro in Italia

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - In Italia, Boeing si conferma un importante player industriale con più di 16.000 posti di lavoro generati dalle sue attività. Tale valore costituisce un aumento del 30% rispetto ai dati del 2013. E' quanto emerge dagli ultimi dati dell'Oxford Economics Study. A livello europeo, l’anno scorso Boeing ha impiegato direttamente 4.300 persone, con un incremento del 40% rispetto all’ultimo Studio Oxford Economics realizzato cinque anni fa. L’Italia si posiziona al secondo posto per numero di posti di lavoro indiretti generati nella supply chain (cosiddetto indirect employment impact) alle spalle del Regno Unito, dove recentemente Boeing ha inaugurato il primo stabilimento europeo a Sheffield. Boeing ha inoltre supportato oltre 39.000 posti di lavoro nella supply chain europea e quasi 190.000 posti di lavoro in totale. L'occupazione sostenuta da Boeing in Europa si concentra in quattro Paesi: UK, Italia, Francia e Germania.L'Europa è un'importante base di fornitori hi-tech per Boeing con centinaia di partner e fornitori di componenti, servizi e attrezzature di alta qualità tra i quali avionica, elettronica e sistemi di propulsione. Negli ultimi cinque anni l’azienda ha aumentato i propri investimenti nella supply chain diretta del 36%.