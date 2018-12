6 dicembre 2018- 19:11 Boeing: da attività gruppo oltre 16 mila posti lavoro in Italia (2)

(AdnKronos) - “I nuovi dati dell’Oxford Economics dimostrano l’impatto crescente di Boeing in Italia, con un importante aumento in posti di lavoro generati negli ultimi 5 anni, in particolare nella Supply Chain diretta”, spiega Antonio De Palmas, Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa. “Il nostro ruolo nel sistema aerospaziale italiano continua a crescere attraverso investimenti mirati e solidi rapporti di collaborazione con fornitori e partner italiani: da Leonardo con il programma 787, a GE Avio per i motori, fino alla catena di Piccole e Medie Imprese che costituiscono il tessuto connettivo dell’industria aerospaziale nazionale”. L’impatto occupazionale totale di Boeing in Italia comprende 6.900 persone impiegate a seguito di operazioni di Boeing e di acquisti e spese effettuati da quanti lavorano alle dipendenze dell’azienda o nella sua supply chain. Inoltre, 9.100 posti di lavoro sono supportati dalla fornitura di attrezzature e servizi direttamente ai clienti della Boeing (cosiddetto impatto consequenziale).