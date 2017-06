BOEING: DA DOMANI OPERATIVA NUOVA BUSINESS UNIT GLOBAL SERVICES

30 giugno 2017- 18:19

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Debutta Boeing Global Services. Sarà operativa da domani la terza principale business unit del costruttore aeronautico Usa che opererà a fianco di Commercial Airplanes and Defense, Space & Security e sarà focalizzata sui servizi ai governi e ai clienti in tutto il mondo. Annunciata nello scorso novembre dal presidente e ceo di Boeing, Dennis Muilenburg, la nuova struttura, con il quartier generale nell'area di Dallas, punta a espandere la quota del colosso americano su un mercato il cui valore è stimato in 2,6 trilioni di dollari nell'arco del prossimo decennio. "I servizi dell'aerospazio rappresentano una delle più grandi opportunità di crescita", ha detto Muilenburg. Guidata dal presidente e ceo Stan Deal, Global Services porterà soluzioni innovative ai clienti nelle aree chiave del supply chain, engineering, modifications & maintenance, digital aviation & analytics, e servizi Training & Professional. "Abbiamo parlato con i nostri clienti negli ultimi mesi per prepararci a questa transizione e domani possono cominciare a vedere il valore di questa unit dedicata ai servizi che ci consente di offrire soluzioni agili e a costi competitivi che consentono loro di ridurre i costi, efficientare e ottimizzare le loro operazioni", ha detto Deal.