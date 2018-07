16 luglio 2018- 15:12 Boeing: da Jackson Square ordine per 30 B737 max da 3,5 mld dollari

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - Maxi ordine per Boeing da Jackson Square Aviation. La compagnia di leasing ha effettuato il suo primo ordine diretto da un produttore per 30 aerei 737 MAX, riflettendo così l’evoluzione del business del lessor di aerei e la sua fiducia nel mercato per i 737 MAX. Le due aziende hanno rivelato l’accordo da 3,5 miliardi di dollari, agli attuali prezzi di listino, durante la cerimonia di firma al Farnborough International Airshow 2018. L’ordine rappresenta il 100° cliente del programma 737 MAX. “L’ordine odierno rappresenta un momento emozionante nella storia di Jackson Square Aviation”, ha commentato Toby Bright, ceo di JSA. “Siamo entusiasti di diventare un partner full-service per le nostre compagnie aeree clienti attraverso l’espansione della nostra flotta di 737 MAX, nel momento in cui la domanda globale per aerei narrow-body continua a salire. Il MAX sta diventando velocemente una parte importante del nostro portfolio e non vediamo l’ora di offrire questo aereo moderno, a basso consumo ed efficiente alle compagnie in tutto il mondo. Abbiamo valutato con attenzione quanto gli ordini ipotetici possano rafforzare il nostro modello di business a lungo termine e questa transazione rappresenta il passo successivo in questo sviluppo”. Sin dalla sua fondazione nel 2010, JSA, basata a San Francisco, è cresciuta costantemente grazie all’acquisto di nuovi aerei tecnologici da parte di compagnie aeree in tutto il mondo, attraverso il finanziamento sale-leaseback e gli accordi finanziari di pagamento pre-consegna. Il modello stabile è stato utile a JSA visto che ha realizzato un portfolio di oltre 180 aerei con termini di leasing lunghi e bilanciati, con 49 clienti in 27 Paesi.