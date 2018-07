16 luglio 2018- 15:12 Boeing: da Jackson Square ordine per 30 B737 max da 3,5 mld dollari (2)

(AdnKronos) - “Siamo orgogliosi di supportare questo importante accordo tra JSA e Boeing”, ha dichiarato Naoki Sato, il managing executive officer di Mitsubishi UFJ Lease Finance Company (MUL) e presidente di Jackson Square Aviation. “Questo ordine riflette la nostra solida fiducia nella continua crescita del settore aeronautico e nella leadership di JSA”. “Jackson Square Aviation ha raggiunto livelli significativi da quando è stata costituita, finanziando oltre 100 aerei Boeing. Siamo orgogliosi di essere stati loro partner e siamo estremamente onorati che JSA abbia scelto di espandere il suo business sulle ali del 737 MAX”, ha dichiarato Ihssane Mounir, senior vice president, Commercial Sales Marketing di The Boeing Company. “Il 737 MAX è l’aereo migliore nel segmento single-aisle. Garantirà ai clienti di JSA un’eccezionale efficienza, un range potenziato e un’affidabilità senza pari”. JSA ha scelto il 737 MAX 8, che offre da 162 a 178 posti a sedere in una configurazione standard a due classi e vola fino a 3.550 miglia nautiche, consentendo al tempo stesso un risparmio di carburante maggiore del 14% rispetto al suo predecessore. Il 737 MAX è l’aereo venduto più velocemente della storia Boeing, con oltre 4.600 ordini accumulati da parte di 100 clienti in tutto il mondo.