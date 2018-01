BOEING: DA TURKISH ORDINE PER 3 B777 FREIGHTER

9 gennaio 2018- 12:04

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Turkish Airlines ordine altri tre Boeing 777 Freighter. Il nuovo ordine arriva qualche settimana dopo la consegna al vettore dei primi due esemplari del 777 Freighter, avvenuta a dicembre 2017. Questi aerei aiuteranno la compagnia a espandere la propria attività cargo. Ad annunciarlo sono Boeing e la compagnia aerea turca. “Questo ordine contribuirà sicuramente al nostro obiettivo di avere una flotta cargo giovane ed efficiente”, ha dichiarato Ilker Ayci, chairman del board ed executive committee di Turkish Airlines. “I nuovi aerei saranno consegnati entro quest’anno e ci garantiranno un'ulteriore flessibilità per servire più destinazioni, mentre continuiamo a sviluppare il nostro servizio cargo globale”. “Il 777 Freighter è il più grande e più efficiente cargo twin-engine al mondo”, ha dichiarato Marty Bentrott, Senior Vice President of Sales, Middle East, Turkey, Russia, Central Asia and Africa di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo onorati che clienti di livello mondiale come Turkish Airlines riconoscano il valore del 777 Freighter e la sua grande capacità long-range e di carico utile”. Il 777 Freighter è basato sull’aereo passeggeri 777-200LR e può volare per 4.900 mn (9.070 km) con un carico utile completo di 112 tonnellate (102.000 kg). La capacità di range del velivolo si traduce in notevoli risparmi per le compagnie aeree: meno stop e tasse di atterraggio, meno congestione negli hub di trasferimento, minori costi di movimentazione delle merci e tempi di consegna più brevi.