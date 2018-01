BOEING: DREAMLINER 787-10 RICEVE CERTIFICAZIONE FAA

22 gennaio 2018- 17:03

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Il 787-10 Dreamliner ha ottenuto una certificazione di omologazione modificata da parte della Federal Aviation Administration, che autorizza l’aereo al servizio commerciale. Ad annunciarlo è oggi Boeing. Il conferimento dell’Atc è la conclusione di un programma di flight test di successo iniziato a marzo 2017, che ha visto coinvolti tre aerei che hanno accumulato circa 900 ore di test in volo. Il team del flight test program Boeing ha condotto gli aerei attraverso una serie di test per confermare che l’handling dell’aereo, i sistemi e le prestazioni complessive rispettassero i requisiti internazionali e gli standard di certificazione, in modo da assicurare la sicurezza del volo. “Siamo lieti di aver soddisfatto i rigidi standard richiesti dall’FAA e non vediamo l’ora di introdurre l’aereo sul mercato per i nostri stimati clienti”, ha commentato Brad Zaback, vice president e general manager del programma 787. “Dopo anni di progettazione e verifiche, il nostro team ha dimostrato la qualità, la sicurezza e l’affidabilità dell’ultimo membro della famiglia Dreamliner e adesso siamo impazienti di vedere l’aereo in servizio nel corso di quest’anno”. È previsto che altre agenzie di regolazione aeronautiche seguano la strada dell’Faa e certifichino l’aereo prima della sua entrata in servizio. La famiglia del 787 Dreamliner è composta da aerei super-efficienti dotati di nuove caratteristiche amate dai passeggeri.