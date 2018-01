BOEING: DREAMLINER 787-10 RICEVE CERTIFICAZIONE FAA (2)

22 gennaio 2018- 17:03

(AdnKronos) - Il 787-10, versione allungata del 787-9, mantiene oltre il 95% di commonality, aggiungendo al tempo stesso posti a sedere e capacità cargo, stabilendo un nuovo standard nel risparmio di carburante e negli aspetti economici operativi al 25% in più per posto a sedere e per le emissioni, rispetto agli aerei che sostituirà. L’aereo può trasportare 330 passeggeri, in una configurazione tipica a due classi, volando fino a 11.910 km. Ad oggi, Boeing ha ricevuto oltre 170 ordini per il 787-10 da parte di nove clienti in tutto il mondo. La prima consegna è prevista nella prima metà del 2018 a Singapore Airlines.