28 settembre 2018- 13:18 Boeing: vince gara Us Force per T-X Pilot Training Program

Roma, 28 set. (AdnKronos) - I piloti dell’U.S. Air Force si eserciteranno presto al combattimento con gli aerei e simulatori T-X di Boeing. “L'annuncio di oggi è l’apice di anni di solida concentrazione della squadra Boeing e Saab”, ha commentato Leanne Caret, presidente e CEO di Boeing Defense, Space & Security. “E’ un risultato diretto del nostro investimento comune nello sviluppo di un sistema centrato sui requisiti unici dell’U.S. Air Force. Ci aspettiamo che il T-X sia un programma esclusivo per la maggior parte di questo secolo”. Boeing e Saab, il partner con il quale ha condiviso il rischio, hanno sviluppato e testato in volo due aerei completamente nuovi, costruiti appositamente, dimostrandone il design del sistema, la ripetibilità e la capacità di addestramento. “Questa scelta consente alle nostre due aziende di portare a termine un impegno che abbiamo preso congiuntamente circa cinque anni fa”, ha dichiarato Håkan Buskhe, presidente e CEO di Saab. “È un importante risultato per la nostra partnership con Boeing e per il nostro team congiunto e non vedo l’ora di consegnare il primo aereo addestratore all’Air Force”. Boeing adesso è libera di iniziare ad affidare nuove commesse ai suoi fornitori, compresa Saab. Oltre il 90% dell’offerta Boeing verrà fatta in America, a supporto di oltre 17.000 posti di lavoro in 34 stati. Saab serve il mercato globale con prodotti leader a livello mondiale, servizi e soluzioni nel campo della difesa militare e della sicurezza civile. Saab ha attività e dipendenti in tutti i continenti del mondo. Attraverso idee innovative, collaborative e pragmatiche, Saab sviluppa, adotta e migliora le nuove tecnologie per soddisfare i fabbisogni in cambiamento dei clienti.