BOLLORé: ONG E MEDIA FRANCESI DENUNCIANO PRESSIONI, 'NON TACEREMO'

25 gennaio 2018- 16:48

Parigi, 25 gen. (AdnKronos) - Giornalisti, media tra cui l'Afp, Les Echos, Le Monde e Liberation, e Ong scendono in campo in Francia per denunciare i metodi di Vincent Bolloré che viene accusato dagli stessi firmatari, in un manifesto pubblicato oggi su alcuni organi di stampa, di cercare di imbavagliare la stampa. E' stato pubblicato mentre si apre oggi un processo che oppone tre giornali (Mediapart, L’Obs, Le Point) e due Ong (Sherpa et ReAct) alla holding lussemburghese Socfin, che è proprietaria di piantagioni in Africa e in Asia e di cui il gruppo Bolloré detiene oltre il 38% del capitale, che li accusa di diffamazione. Nel manifesto intitolato "di fronte alle procedure giudiziarie che imbavagliano di Bolloré: noi non taceremo", i firmatari sottolineano che dal 2009 "oltre venti procedure in diffamazione sono state lanciate da Bolloré o Socfin in Francia e all'estero, per aggirare la legge del 1881 sulla libertà di stampa, contro degli articoli, dei reportage audiovisivi, dei rapporti di ong e anche un libro. France Inter, France Culture, France Info, France 2, Bastamag, Le Monde, Les Inrocks, Libération, Mediapart, L’Obs, Le Point, Rue89, Greenpeace, React, Sherpa… Circa cinquanta giornalisti, avvocati, fotografi, responsabili di Ong e direttori di media sono nel mirino di Bolloré e dei suoi partner". Visto il numero ampio, si legge nel manifesto, "stimiamo che queste procedure giudiziarie si possono assimilare a 'procedure di imbavagliamento'. Queste procedure lanciate da grandi multinazionali stanno diventando la norma". Moltiplicando queste procedure giudiziarie "in proporzioni inedite" il gruppo Bolloré, scrivono i firmatari, "ne ha fatto una misura di ritorsione quasi automatica quando si parla pubblicamente delle sue attività africane. Questi attacchi giudiziari contro i giornalisti si aggiungono ad altri tipi di ostacoli alla libertà di stampa che sono ormai un'abitudine per il gruppo Bolloré".