BOLLORé: ONG E MEDIA FRANCESI DENUNCIANO PRESSIONI, 'NON TACEREMO' (2)

25 gennaio 2018- 16:48

(AdnKronos) - Il manifesto ricorda che nel 2014 il gruppo pubblicitario francese Havas, guidato da Yannick Bolloré, "ha provato a cancellare oltre 7 milioni di euro di pubblicità nel quotidiano 'Le Monde' in seguito all'inchiesta sulle attività di Vincent Bolloré in Costa d'Avorio. Senza dimenticare la cancellazione o la censura di alcuni documentari che Canal + (gruppo Vivendi) doveva trasmettere". Per i firmatari del manifesto, quindi, "sono l'interesse generale e la libertà di espressione ad essere direttamente attaccati". E i firmatari concludono: "informare non è un delitto, non taceremo".Tra i media firmatari del manifesto ci sono quindi AFP, BFM-TV, Challenges, Les Echos, Europe 1, France 2, France 3, Le Monde, L’Humanité, Libération, L’Obs, Mediapart, M6, Premières Lignes, Radio France, RMC, RTL, Télérama, TF1, TV5Monde, La Vie.Tra le organizzazioni firmatari del manifesto ci sono Abaca Press, ActionAid France, AFASPA 95, Alternatives économiques, Association de la presse judiciaire, Attac France, Bastamag, Bondy Blog, collectif Informer n’est pas un délit, collectif On ne se taira pas, Collectif des associations citoyennes, CRID, France Libertés, GRAIN, Greenpeace France, Les Jours, Mediapart, Prix Albert Londres, Ritimo, ReAct, Reporters sans frontières, Sherpa, Survie, La Télé libre, Union syndicale Solidaires.