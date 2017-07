BOLZANO, CADE IN UN POZZO: GRAVE BIMBO DI 4 ANNI

31 luglio 2017- 13:27

Bolzano, 31 lug. - (AdnKronos) - Grave incidente a Ciardes, in provincia di Bolzano. Un bimbo di quattro anni, per cause ancora in via di accertamento, è precipitato in un pozzo da un'altezza di circa quattro metri riportando gravi ferite all'addome e alla schiena. Subito soccorso dalla Croce Bianca di Naturno, il piccolo è stato trasferito d'urgenza al campo sportivo del centro della Val Venosta dove ad attenderlo c'erano i sanitari e l'elicottero Pelikan2, che lo ha trasferito al San Maurizio di Bolzano. Le sue condizioni sono gravi.