16 ottobre 2019- 18:37 Bonaiuti: Ronzulli, 'se ne va un pezzo di storia'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Con la tua scomparsa, Paolo Bonaiuti, se ne va un pezzo di storia. Di molti di noi e anche della mia. Ricordo ancora la telefonata con cui mi hai convinto a candidarmi alle Europee, io che tremavo spaventata all’idea di affrontare una campagna elettorale così complicata". Lo scrive su Fb Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Porterò con me i tanti consigli, gli insegnamenti, le dritte, la censura contro il 'malvezzo giornalistico', ma anche quel tuo dolce sorriso che portava un po’ di leggerezza anche nelle difficoltà. Eri si’ un bravo professionista, ma non hai mai perso l’umanità nelle relazioni. Oggi questa umanità si è trasformata in affetto e cordoglio da parte di tante tante persone. Ciao Paolino...".