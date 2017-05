BONUS MAMME BOOM, OLTRE 100MILA DOMANDE. E ARRIVANO I SOLDI

17 maggio 2017- 16:26

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Le domande per il premio alla nascita o all'adozione, più noto come Bonus Mamme, superano il tetto di 100.000 domande. Lo comunica l'Inps in una nota, fotografando la situazione delle richieste dal 4 maggio scorso, data di rilascio della procedura telematica di acquisizione, alle ore 18 del 16 maggio. L’Inps intanto sta già procedendo con i pagamenti, il primo dei quali è stato disposto ieri dall’agenzia Inps di Cesena.