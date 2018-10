20 ottobre 2018- 17:06 Boom di partecipanti alla Leopolda

Firenze, 20 ott. - (AdnKronos) - Partecipazione record alla nona edizione della Leopolda dal titolo "Ritorno al futuro". La kermesse di Matteo Renzi, che si svolge a Firenze fino a domani, sta registrando numeri da primato rispetto alle precedenti edizioni. Dopo la partenza con il "botto" di ieri sera, quando si è registrato una grande affluenza con oltre 4000 presenze, circa il doppio rispetto alle prime serate più affollate delle precedenti edizioni, oggi il pubblico è doppio rispetto agli anni scorsi. Si parla di circa 6mila persone presenti nei padiglioni nel secondo giorno, anche se ancora non ci sono cifre ufficiali. Un migliaio di persone, per motivi di sicurezza, non sono riuscite a entrare nella storica stazione ottocentesca e sono rimasti fuori dai cancelli. Secondo quanto ha detto Matteo Renzi dal palco, circa 700-800 persone hanno seguito i lavori dai maxi schermi installati fuori dalla Leopolda.