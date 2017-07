BORSA: ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP DEBUTTA SU AIM ITALIA

28 luglio 2017- 11:32

Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Alfio Bardolla Training Group debutta su Aim Italia e rappresenta la 24esima ammissione da inizio anno in Borsa Italiana e la 14ecisa matricola sul mercato dedicato alle piccole medie imprese. In fase di collocamento, la società ha raccolto 3,1 milioni di euro con una capitalizzazione pari a 10,6 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 17,3%.Alfio Bardolla Training Group è tra i principali operatori in Italia nel settore della formazione finanziaria personale, organizza e promuove corsi di formazione e attività di coaching. Da domani, la società sarà inserita anche nel paniere dell’indice Ftse Aim Italia."Ci aspettiamo nuove quotazioni nei prossimi mesi a conferma del ruolo sempre più centrale della Borsa a supporto della crescita, dell’internazionalizzazione e del posizionamento delle società italiane", dice Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana.