6 novembre 2018- 09:24 Borsa: europee deboli guardano a voto Usa, Milano -0,17% (2)

(AdnKronos) - Si attendono ora l'indice dei direttori acquisti dei servizi in Italia, in Francia e in Germania, l'indice Pmi Markit composito francese e tedesco. E ancora l'indice composito dei servizi e dei direttori acquisti del settore servizi della zona euro. dagli usa aste dei buoni del tesoro a 10 anni e scorte settimanali di petrolio.In questo scenario, a 15 minuti dall'avvio delle negoziazioni, Milano cede lo 0,17%, Londra segna -0,11%, Bruxelles -0,03%, Parigi +0,04%, Francoforte +0,2%, Amsterdam +0,16%. Tra le blue chips svetta Mediaset (+1,59%) che oggi ha diffuso la percentuale di crescita della raccolta pubblicitaria che nei nove mesi ha fatto registrare un balzo del 2,5%. Positive anche Prysmian (+0,75%), Italgas (+0,66%) e StMicroelectronics (+0,45%). le vendite riguardano principalmente i finanziari: Finecobank -1,92%, Bper -0,86%, Intesa Sanpaolo -0,72%, Unicredit -0,45%. Giù anche Ferrari -1,11%, Telecom Italia -0,6%.