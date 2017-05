BORSA, LA FRIULANA MEP TRA LE 25 AZIENDE PREMIATE CON CERTIFICATO ELITE /VIDEO

4 maggio 2017- 15:42

Milano - (AdnKronos) - L'azienda friulana Mep-Macchine Elettroniche Piegatrici ha ricevuto il certificato Elite di Borsa Italiana per le aziende con requisiti di crescita costanti e piani di sviluppo ambiziosi. La consegna del certificato a Milano, nel corso di una cerimonia a Palazzo Mezzanotte. A ritirare il riconoscimento l'amministratore delegato Vito Rotondi (VIDEO).Nata nel 1967 a Reana del Rojale, in provincia di Udine, l'azienda è leader di mercato nella ideazione, progettazione, prototipazione, ingegnerizzazione, produzione e commercializzazione di macchinari, attrezzature, dispositivi, apparecchiature ed impianti per la lavorazione a freddo e la saldatura del ferro tondo costituenti le armature nelle opere edili realizzate in cemento armato.Borsa, Elite festeggia 5 anni: oltre 550 società presenti per 42 miliardi di ricavi