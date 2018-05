2 maggio 2018- 13:04 Borsa: Mercer, maggiori retribuzioni per gli ad in 2017, in linea con performance (2)

(AdnKronos) - Sempre in materia di buone prassi che dai Paesi anglosassoni si vanno diffondendo all’Italia, aggiunge Morelli, "mi piace rilevare che oltre la metà (52%) delle aziende del campione che propongono piani di incentivazione a breve termine prevede obiettivi non solo economico-finanziari ma legati anche a indicatori di sostenibilità, CSR, ESG, 'people empowerment', quindi orientamento al cliente interno, oltre che esterno".La parola chiave del 2017, spiega ancora Morelli, "in riferimento all’incentivazione variabile, a mio avviso, è differimento. Il 21% delle società industriali facenti parte dell’indice, nel settore bancario questa prassi era già diffusa poiché dettata da richieste regolamentari, ha scelto di differire la liquidazione di parte del bonus di breve termine. Osserviamo una sempre maggior diffusione di questo tipo di meccanismi anche da parte delle aziende non finanziarie, in allineamento con best practice europee in particolare anglosassoni, in ottica di retention e allineamento a orizzonti temporali più lunghi, ancora una volta in coerenza con un approccio, a mio parere positivo, di sostenibilità del business nel tempo", aggiunge Morelli. Le aziende che nel 2017 hanno effettivamente pagato una retribuzione variabile annuale sono state la quasi totalità del campione. Contrariamente a quanto registrato nel precedente anno, infatti, l’incentivazione variabile di breve termine (STI) per il 2017 risulta essere in forte crescita. L’incentivo di breve termine erogato è cresciuto soprattutto nei valori di mediana (+34%) e terzo quartile (+29%), mentre il primo quartile è sostanzialmente stabile (-5%). In valori assoluti il valore mediano dell’incentivo di breve termine erogato nel 2017 è il più alto dal 2012.