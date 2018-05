2 maggio 2018- 13:04 Borsa: Mercer, maggiori retribuzioni per gli ad in 2017, in linea con performance (3)

(AdnKronos) - La diffusione dell’utilizzo dei piani di incentivazione a lungo termine è ormai molto larga: quest’anno il 90% delle aziende analizzate offre almeno un piano di incentivazione a lungo termine. Un trend di crescita a doppia cifra – erano l’81% nella scorsa edizione ed il 71% l’anno precedente. Si conferma inoltre l’adozione di strumenti equity quale principale veicolo di incentivazione a lungo termine. Tra le aziende che prevedono la figura del Presidente Esecutivo (13 aziende), che non ricopre anche il ruolo di Amministratore Delegato, soltanto due prevedono l’erogazione di un variabile. Nel 2017 l’emolumento per i membri del CdA risulta leggermente in crescita rispetto al 2016, nell’intorno di 57.000 euro all’anno a persona. I compensi assegnati al Collegio Sindacale e ai comitati interni al CdA risultano sostanzialmente stabili rispetto al 2016. Al contrario, il Comitato di Remunerazione vede un significativo incremento (+50%) dei compensi del Presidente e dei membri (+ 33%). I Consigli di Amministrazione delle aziende del campione sono composti mediamente al 33% da donne; il dato è in costante crescita rispetto al 32% del 2016, 29% del 2015 ed al 23% del 2014, anche grazie all’effetto positivo della diversity nei Board voluta in risposta alle sollecitazioni della legge e alla moral suasion dei vari codici di autodisciplina. Ancora limitatissima la presenza di donne tra gli Esecutivi: sono soltanto 4 le donne con ruoli esecutivi all’interno dei CdA (5% del campione degli Amministratori Esecutivi).