BORSA: OLTRE 550 SOCIETà PER OLTRE 42 MLD RICAVI PER QUINTO COMPLEANNO ELITE

3 maggio 2017- 17:45

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Oltre 550 società presenti, per oltre 42 miliardi di euro di ricavi e oltre 187mila dipendenti in tutta Europa e 4 miliardi di euro raccolti tramite operazioni di finanza straordinaria. Questi alcuni dei numeri dei primi cinque anni di attività di Elite, il programma lanciato nel 2012 da Borsa Italiana, che oggi a Milano ha festeggiato il quinto compleanno presentando le 31 nuove società italiane appena entrate a far parte della community. A dare loro il benvenuto, il ceo e general manager di Elite Luca Peyrano: "Siamo orgogliosi di accogliere queste 31 nuove storie imprenditoriali che si uniscono alle oltre 500 aziende presenti oggi", afferma. Le nuove realtà, che da oggi iniziano il proprio percorso, provengono da 11 regioni italiane e operano in diversi settori tra cui tecnologia, industria, food&beverage e chimica: "Le società Elite - sottolinea Peyrano - continuano a crescere anche grazie alle sinergie con le altre imprese e alle nuove opportunità che si creano quotidianamente nell’ambito del reperimento di finanza per la crescita sul mercato". E "non è un caso che oltre il 30% delle società Elite abbia già completato operazioni di finanza straordinaria per un valore aggregato di oltre 4 miliardi di euro". Durante la cerimonia, tenutasi a Palazzo Mezzanotte, sono stati consegnati i certificato Elite ad altre 25 aziende che hanno completato il proprio percorso di crescita e che continuano a beneficiare dei servizi e del network offerti dal programma: "Questo - sottolinea il ceo - è per noi un importante traguardo che non rappresenta però un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a investire nella nostra missione: collegare imprese e capitali, supportare le aziende di qualità nel proprio percorso di crescita".