BORSA: OLTRE 550 SOCIETà PER OLTRE 42 MLD RICAVI PER QUINTO COMPLEANNO ELITE (2)

3 maggio 2017- 17:45

(AdnKronos) - Il programma Elite conta diversi importanti partner, tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Mef, Mise e Confindustria. In particolare con quest'ultima, Elite condivide la strategia per sostenere in modo sempre più sinergico le migliori aziende del Paese. In tal senso sono stati creati 39 Elite Desk su tutto il territorio nazionale, di cui 15 da inizio anno. Sette le aziende selezionate e accompagnate in Elite da Confindustria in questa nuova classe: "Quando abbiamo lanciato Elite nel 2012 - spiega Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana e presidente di Elite - abbiamo scommesso sulla capacità di fare sistema e sull’attitudine degli imprenditori italiani all'eccellenza". E "i risultati sono andati ben oltre le nostre aspettative: siamo oggi presenti in oltre 26 Paesi e abbiamo creato una community di imprenditori, advisor e investitori in continua crescita". L’obiettivo "era ed è quello di promuovere uno stile imprenditoriale sempre più ambizioso che consenta alle aziende di accelerare i propri progetti per internazionalizzare il proprio business e cogliere le opportunità di finanziamento attraverso l’accesso a capitali globali". Oggi, sottolinea Jerusalmi, "il nostro progetto è andato oltre i confini europei, abbiamo stretto un accordo con il Marocco che ha portato a grandi risultati in termini di numero di società e, chissà, domani potremmo avere ancora nuovi partner". Per il futuro l'obiettivo è ambizioso: "Puntiamo ad arrivare a raggiungere le mille unità che speriamo di ottenere entro un anno".