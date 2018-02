BORSA: WALL STREET PROSEGUE MISTA, RIDUCE RIBASSI

5 febbraio 2018- 17:38

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - La Borsa di Wall Street, dopo l'avvio in calo, riduce i ribassi. Il Dow Jones cede lo 0,4% a il Nasdaq guadagna lo 0,1% dopo il forte sell off di venerdì scorso. Anche oggi i dati macro americani fotografano un'economia in decisa crescita. L'indice Ism che misura l'andamento del settore dei servizi a gennaio è balzato al suo più alto livello dal 2015, toccando i 59,9 punti. L'incremento è del 3,9% rispetto al mese di dicembre.