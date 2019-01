23 gennaio 2019- 21:46 Borsa: Ws migliora, Dow +0,6% Nasdaq azzera perdite

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Ultima ora di contrattazioni in miglioramento per gli indici di Wall Street, che proseguono la seduta misti. Il principale indice Dow Jones segna +0,6% a 24.551 punti dopo una fase altalenante, il Nasdaq cede lo 0,03% a 7.018 punti e si allontana dai minimi infra-day. E' in leggero rialzo lo S&P 500 (+0,13%). La Borsa americana ha accentuato le perdite nel pomeriggio dopo una serie di notizie negative sul fronte dello shutdown, che hanno alimentato le vendite a Wall Street.