BORSELLINO: CROCETTA, STAGIONE STRAGI PAGINA TREMENDA STORIA PAESE

19 luglio 2017- 18:28

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "La stagione delle stragi è una delle pagine più tremende della storia d'Italia. E' assurdo, allucinante, inaccettabile che dopo 25 anni non riusciamo a sapere chi sono stati i mandanti di quegli eccidi. Sono vicino ai familiari del giudice Borsellino e sono solidale con la loro richiesta di verità. E' una richiesta che è di tutti i siciliani onesti che vorrebbero che di fronte a quei fatti terrificanti ci fosse più giustizia e verità". A dirlo all'Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, nel giorno del 25esimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta.