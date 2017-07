BORSELLINO: FAVA, DA MESI LAVORIAMO SU RUOLO MASSONERIA DEVIATA

19 luglio 2017- 12:45

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo cominciato a lavorare sulla direttrice della massoneria almeno sei mesi fa, riaprendo un filone di investigazione che per molti anni è stato considerato inutile e insignificante. Sono convinto che i rapporti oggi con il passato tra pezzi della massoneria deviata e le organizzazioni criminali siano un il luogo più pericoloso dove si saldano in cui si saldano interessi criminali e apparentemente legali". Lo ha detto Claudio Fava, vicepresidente dell'Antimafia arrivando in Prefettura a Palermo per l'audizione di Fiammetta Borsellino. La figlia minore del giudice ha parlato di una "Procura massonica" che avrebbe indagato a Caltanissetta sulla strage. "Il fatto che siano arrivati qualche settimana fa allo scioglimento di Castelvetrano e nella relazione dl Prefetto leggiamo che una delle ragioni è questa proliferazione di adesioni e fratellanze anche all’interno delle istituzioni, è indicativo - dice - Quello non è solo il luogo di Messina Denaro ma anche dove si è costruita una reciprocità di interessi, protezioni, continuità che hanno trovato in parte della massoneria un terreno di cultura ideale”. Alla domanda se risultano legami tra la magistratura e la massoneria, risponde? “La magistratura fa parte di questa società, non è un corpo estraneo. Quando abbiamo provato in passato a scoperchiare queste logge massoniche coperte, abbiamo scoperto accanto a mafiosi, imprenditori anche magistrati". E, infine, sulla strage di via D'Amelio: "Penso che dopo 25 anni occorra accompagnare la memoria con la verità. Dopo un quarto di secolo di verità sottratte e umiliate, credo che la domanda della famiglia, di questa città e del Paese sia si di aver una verità il più possibile piena ed esaustiva sulle cose che accadono. Credo che sia questa la funzione della nostra missione, il ruolo della Commissione Antimafia".massoneria?